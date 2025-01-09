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Küçükçekmece'de Motosikletli Gence Silahlı Saldırı

Küçükçekmece'de Motosikletli Gence Silahlı Saldırı
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İstanbul Küçükçekmece'de, kimliği belirsiz kişilerce motosikletle giden Ozan G.'ye düzenlenen silahlı saldırı sonucunda genç ağır yaralandı. Saldırıda seken kurşunlar, çevredeki 3 araca ve bir eve isabet etti. Polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

İstanbul Küçükçekmece'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce motosikletle giden gence silahlı saldırı düzenlendi. Genç ağır yaralanırken, seken kurşunlar 3 araca ve 1 eve isabet etti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, 9 Ocak Perşembe günü gece saat 00.00 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile eve giden Ozan G.'ye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Kurşun yağmuruna tutulan genç, motosikletle eve kadar gitti. Saldırgan veya saldırganlar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 8 el ateş edilen saldırıda kurşunlar park halindeki 3 araca ve bir eve isabet etti.

Kurşunların sırtına isabet ettiği Ozan G., ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan gencin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri araçlarda ve kurşunların isabet ettiği evde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, saldırgan veya saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Aracına kurşun isabet eden Adem Tarım olayla ilgili olarak, "Bizler sesleri duyduk, uyandık, baktık. Araçlar kurşunlanmış. Tahmini birkaç tane var, bir de yaralanma var. Duyduğuma göre motorla gelmişler. Mahalledeki araçlara isabet var. Açık hedef olarak henüz bilmiyorum" diye belirtti.

Olayla ilgili yapılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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