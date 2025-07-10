Küçükçekmece'de Motosiklet Tamiri Tartışması Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Küçükçekmece'de motosiklet tamiri yüzünden çıkan tartışmada 16 yaşındaki Yusuf Demirci, döner bıçağı ile saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece'de motosiklet tamiri konusunda çıkan tartışmada 16 yaşındaki gencin döner bıçağı ile öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı.

Küçükçekmece Yeni Mahalle'de 6 Temmuz gecesi yaşanan olayda, 16 yaşındaki Yusuf Demirci motosiklet tamiri konusunda tartıştığı arkadaşlarının saldırısına uğramıştı. Üç arkadaşının saldırısında döner bıçağı ile yaralanan Yusuf Demirci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, saldırgan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Dehşete düşüren olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganlar Yusuf Demirci'ye vurmaya başlayarak yere düşürüyor. Bu sırada saldırganlardan biri elindeki döner bıçağı ile 16 yaşındaki gence defalarca vurup kaçıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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