Küçükçekmece'de Mobilya Atölyesinde Yangın
Küçükçekmece'de bir mobilya atölyesinde başlayan yangın, bitişiğindeki gıda imalathanesi ve düğün salonuna sıçradı. Yangın, 6 kişinin mahsur kaldığı olayda 4 saatlik müdahale ile söndürüldü.
Küçükçekmece'de mobilya atölyesinde başlayan ve bitişik 2 binaya sıçrayan yangın 4 saatlik müdahale sonucunda tamamen söndürüldü.
Yangın, 00.30 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Hisar Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde başlamış, bitişiğindeki gıda imalathanesi ve düğün salonuna da sıçramıştı. Mahsur kalan 6 kişinin de kurtulduğu yangın yaklaşık 4 saatlik müdahale sonucunda tamamen söndürüldü.
Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL