İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek

İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek
Borsa İstanbul'daki tarihi düşüşe SPK'dan inceleme

Borsa İstanbul'daki tarihi düşüşle ilgili düğmeye basıldı
Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi

Evladının can çekiştiği anları saniye saniye izledi
Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor

Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor

Küçükçekmece'de Mobilya Atölyesinde Yangın

Küçükçekmece'de Mobilya Atölyesinde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de bir mobilya atölyesinde başlayan yangın, bitişiğindeki gıda imalathanesi ve düğün salonuna sıçradı. Yangın, 6 kişinin mahsur kaldığı olayda 4 saatlik müdahale ile söndürüldü.

Küçükçekmece'de mobilya atölyesinde başlayan ve bitişik 2 binaya sıçrayan yangın 4 saatlik müdahale sonucunda tamamen söndürüldü.

Yangın, 00.30 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Hisar Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde başlamış, bitişiğindeki gıda imalathanesi ve düğün salonuna da sıçramıştı. Mahsur kalan 6 kişinin de kurtulduğu yangın yaklaşık 4 saatlik müdahale sonucunda tamamen söndürüldü.

Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Çığlıkları okulu inletti! Müdür dahi manzaraya dayanamadı
img

Borsa İstanbul'daki tarihi düşüşle ilgili düğmeye basıldı
img

AK Partili isim canlı yayında açıkladı: Eski isimler yeniden gelebilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şakir Paşa Ailesi dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu

Şakir Paşa Ailesi dizisi hayranlarını yıkan haber!
TFF, Dursun Özbek'e futbol tarihine geçecek bir ceza verebilir

TFF'den Dursun Özbek'e futbol tarihine geçecek ceza geliyor
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
Borsa İstanbul'da sert düşüş

Rekor düşüşün ardından Bakan Şimşek'e dikkat çeken çağrı
İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar

"Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar"
Santorini'deki volkan aktif hale geldi! Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı

En son istenen oldu! Muhtemel depremin büyüklüğü endişe verici

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.