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Küçükçekmece'de Misafir Kadın, Ev Sahibine Bıçakla Saldırdı

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İstanbul Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir kadın, evine misafir olarak aldığı kadını bıçaklayarak 50 bin TL değerindeki altınını çaldı. Olay sonrası yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, saldırgan için polis çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Küçükçekmece'de, yabancı uyruklu kadın, evine misafir olarak aldığı kadın tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı kadın kanlar içinde kalırken, saldırgan kadın ise 50 bin TL değerinde altın alıp kaçtı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hayat Nasır isimli kadın, akşam yabancı uyruklu bir kadını evine misafir olarak aldı. Misafir olarak gelen kadın, Nasır'ı sabah saatlerinde uykudayken başından bıçakladı. 3 çocuk annesi kadın kanlar içinde yatarken, saldırgan kadın ise 50 bin TL değerindeki altını alıp kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından bıçakla yaralanan Hayat Nasır'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise, olay yerindeki çalışmanın ardından şüpheli kadını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olayı anlatan Hayat Nasır'ın eşi Muhammed Nasır, "Ben evde değildim, inşaatta çalışıyordum. Eşim bu kadının numarasından aradı, eski köylümüz geldi. Çok sıkıldım, bizde kalabilir mi? Diye sordu. Ben de bir şey olmaz dedim. Ben tanımıyorum. Sabah eşimi başından bıçaklayıp, 50 bin TL değerindeki altını alıp kaçtı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece istanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Misafir Polis Suç

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