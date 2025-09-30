Küçükçekmece'de Markette Köpek Tartışması: Kadına Yumruk Atan Şüpheli Yakalandı

Küçükçekmece'de markete köpeğiyle giren kadına yumruk atan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Olay, Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir markette gerçekleşmişti. İddiaya göre, alışveriş yapmak üzere markete giren ve yanında köpeği bulunan kadın müşteriyi, aynı marketteki erkek müşteri köpeğini dışarı çıkarması yönünde uyarmıştı. Uyarı üzerine iki müşteri arasında kısa süreli bir tartışma başlamış ve büyüyen tartışmada erkek müşteri kadını yumruk atarak yaralamıştı. Kadın, darp raporu alarak, şahıstan şikayetçi olmuştu.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şüpheli şahsın Muhammed A. olduğunu belirlenirken, kısa sürede adresinde gözaltına alınan Muhammed A.'nın (58) bir suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Sorgusu devam eden şüpheli, yarın 'kasten yaralama ve tehdit' suçlarından adliyeye sevk edilecek. - İSTANBUL