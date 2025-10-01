Haberler

Küçükçekmece'de Market Tartışması: Kadına Yumruk Atan Şüpheli Serbest Bırakıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de markete köpeğiyle giren kadına yumrukla saldıran şüpheli, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Karara itiraz edildi.

Küçükçekmece'de markete köpeğiyle giren kadına yumrukla saldıran şüpheli, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Hakimlik kararına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bulunan Hürriyet Caddesi'nde 30 Eylül günü, iddiaya göre alışveriş yapmak üzere markete giren ve yanında köpeği bulunan kadın müşteriye, marketteki bir erkek müşteri, köpeği dışarı çıkarma konusunda uyarıda bulunmuştu. Tartışmanın büyümesiyle Muhammed A., G.A. isimli kadını yumruk atarak yaralamıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Muhammed A'yı gözaltına almıştı.

Şüpheli serbest bırakıldı Başsavcılık itiraz etti

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muhammed A. (58), çıkarıldığı hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiriyle serbest bırakıldı. Şahsın serbest bırakılmasına, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB: Gazze'ye giden Sumud Filosu'ndan 3'ü Türk 11 kişi tahliye edildi

Sumud Filosu'nun çağrısıyla harekete geçtik! Aralarında Türkler de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş boşanır boşanmaz bambaşka birine dönüştü

Boşanır boşanmaz bambaşka biri oldu! Yeni imajı çok konuşulacak
Uygulama resmen başlıyor! Bursa'da radar noktaları önceden paylaşılacak

Bir şehrimizde sürücüleri sevindiren haber! Önceden paylaşılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.