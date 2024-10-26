Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece'de Mangal Sebebiyle Çıkan Yangın Cep Telefonu Kamerasında

Küçükçekmece'de Mangal Sebebiyle Çıkan Yangın Cep Telefonu Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatı katında mangal yaparken çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatı katında mangal sebebiyle yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece İstasyon Mahallesi 1. Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın çatı katında bina sakini vatandaşlar mangal yaptı. Mangalın ardından bina sakinleri ayrılırken bir saat sonra çatıdan dumanlar yüklemeye başladı. Çatının alev alev yandığını görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mangal sebebiyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Küçükçekmece Hava Durumu istanbul Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Yaşam Olay

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

 Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

 MHP'de istifa depremi! 8 ilçe başkanı birden görevi bıraktı

MHP'de istifa depremi! Hepsi birden görevi bıraktı
İmamoğlu, kendisine tepki gösteren vatandaşa böyle yanıt verdi: Sen bayağı çirkinsin

İmamoğlu'nun vatandaşa yanıtı olay oldu: Sen bayağı çirkinsin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.