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Küçükçekmece'de Kumar Baskını: 21 Gözaltı ve 134 Bin Lira Ceza

Küçükçekmece'de Kumar Baskını: 21 Gözaltı ve 134 Bin Lira Ceza
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Küçükçekmece'de polis ekipleri, kumar oynatılan bir mekana düzenlediği baskında 21 kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynayan şahıslara toplamda 134 bin 925 lira idari para cezası uygulandı.

Küçükçekmece'de polis ekipleri tarafından kumar oynatılan bir mekana baskın düzenlendi. Baskında kumar oynayan 21 kişi ile mekan sahibi gözaltına alındı. Kumar oynayan şahıslara toplam 134 bin 925 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Küçükçekmece'de kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan şüphelilerin tespiti ve suçların önlenmesi için çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, tespit edilen adrese baskın düzenledi. Operasyonda mekan sahibi A.Ü. ve kumar oynadığı belirlenen 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ise, 900 adet pul, 120 adet tombala kartı, 120 adet tombala kartı ve 755 lira para ele geçirildi. Öte yandan, kumar oynarken yakalanan 21 şahsa toplam 134 bin 925 lira idari para cezası uygulandı. Mekan sahibi A.Ü. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatılırken, iş yerinin mühürlendiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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