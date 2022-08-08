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Küçükçekmece'de kumar baskını

Küçükçekmece'de kumar baskını Kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 lira pazar cezası kesildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bulunan bir iş yerine kumar baskını düzenledi.

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Küçükçekmece'de kumar baskını

Kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 lira pazar cezası kesildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bulunan bir iş yerine kumar baskını düzenledi. Ekipler 6 şahsa toplam 10 bin 914 TL ceza kesti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçu ile ilgili Yürüttükleri çalışmalar kapsamında Küçükçekmece ilçesi Cennet Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerine denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında yuvarlak masa etrafında bulunan 6 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Ekipler şahısların kumar oynadıkları iskambil kağıtları ve 60 lira paraya el koydu.

Yakalanan 6 şahıs hakkında bin 819 olmak üzere toplam 10 bin 914 lira pazar cezası kesildi. İşyeri sorumlusu A.O. isimli şahıs hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, işyerinin faaliyetlerine son verilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece 3. Sayfa Haberler

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