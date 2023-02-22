Küçükçekmece'de kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir araç viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak otobüs durağının yanında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada, araç sürücüsü ve araçta bulunan 3 yolcu yaralanırken durakta bekleyen kimse olamaması faciayı önledi.

Kaza, 22.30 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi, Çiçekli Vadi Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde hızla seyir halinde olan 34 DZR 667 plakalı araç kontrolden çıkarak virajı alamadı. Savrulan araç, bir otobüs durağının yanında bulunan beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza sırasında araçta bulunan biri olmak üzere sürücü 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin incelemelerde bulunduktan sonra tutanak tanzim ederken devrilen elektrik direği yoldan kaldırıldı. Kazanın yaşandığı anda otobüs durağında bekleyen kimse olmaması sayesinde faciadan dönüldü.