Küçükçekmece'de Komşular Arasında Kanlı Kavga

Küçükçekmece'de komşular arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz akşam Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde yaşandı. Komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada sokak savaş alanına döndü. Bir grup, kavga ettiği komşusunun evini basarak taş ve sopa yağdırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL