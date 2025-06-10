Küçükçekmece'de Komşular Arasında Kanlı Kavga
Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde komşular arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda bir grup, kavga ettiği komşusunun evini taş ve sopalarla basarak sokakları savaş alanına çevirdi.
Küçükçekmece'de komşular arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz akşam Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde yaşandı. Komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada sokak savaş alanına döndü. Bir grup, kavga ettiği komşusunun evini basarak taş ve sopa yağdırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa