Küçükçekmece'de Komşu Kavgası Kameralara Yansıdı

Küçükçekmece'de Komşu Kavgası Kameralara Yansıdı
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Küçükçekmece'de komşular arasında çıkan kavgada sokak savaş alanına döndü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Küçükçekmece'de komşu kavgası kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de komşular arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz akşam Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde yaşandı. Komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada sokak savaş alanına döndü. Bir grup, kavga ettiği komşusunun evini basarak taş ve sopa yağdırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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