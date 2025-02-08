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Küçükçekmece'de Kız Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga

Küçükçekmece'de Kız Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga
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Küçükçekmece İstasyon Caddesi'nde iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kurşun otobüs durağına isabet ederek camı kırdı. Polis, kaçan tarafları yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de aralarında kız meselesi yüzünden iki kişi arasında sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, tarafların silahından çıkan kurşunlardan biri otobüs durağına isabet ederek camı parçaladı.

Olay, 23.30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında kız meselesi yüzünden kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi arasında önce sözlü kavga başladı. Kavganın büyümesi üzerine silahlar konuştu. İki kişinin birbirine silahla ateş açtığı sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken kurşunlar cadde üzerine bulunan otobüs durağının camına isabet edip camı tuzla buz etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak aldı. Polis, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan tarafları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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