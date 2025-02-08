Küçükçekmece'de Kız Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga

Küçükçekmece'de aralarında kız meselesi yüzünden iki kişi arasında sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, tarafların silahından çıkan kurşunlardan biri otobüs durağına isabet ederek camı parçaladı.

Olay, 23.30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında kız meselesi yüzünden kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi arasında önce sözlü kavga başladı. Kavganın büyümesi üzerine silahlar konuştu. İki kişinin birbirine silahla ateş açtığı sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken kurşunlar cadde üzerine bulunan otobüs durağının camına isabet edip camı tuzla buz etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak aldı. Polis, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan tarafları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL