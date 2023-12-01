Küçükçekmece'de kediyi darp eden sanık hakkında karar: 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi

Küçükçekmece'de yaşadığı sitedeki kediye tekme ve yumrukla saldırıp darp eden Aytuğ Koyuncu hakkında karar açıklandı. Kararda Koyuncu'nun "hayvana işkence" suçundan iyi hal indirimi yapılarak 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Küçükçekmece Halkalı'da 5 Ocak'ta meydana gelen olayda Aytuğ Koyuncu yaşadığı bina içerisindeki kediye tekme ve yumruklarla saldırmıştı. Kediye işkence yapan Koyuncu ardından binanın kapısını açmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu serbest kalırken ifadesinde "Benim aslında kedilere karşı bir nefretim yok. Ancak site yönetimi kedilere karşı olan hassasiyetimi bildiği için bilinçli olarak 25 kediyi site içerisinde besliyor, onların dışkılarını gelip benim duvarlarıma sürüyorlar. Orada kediyi görünce site yönetimine karşı vermiş olduğum bir tepkiydi. Bir fırça olsaydı onunla onu dışarıya çıkaracaktım ancak benim verdiğim tepkiyle kedi öyle yukarı sıçrayınca o görüntüler oluştu" şeklinde savunma yapmıştı. Koyuncu'nun serbest bırakılması kararına başsavcılığın yaptığı itiraz üzerine sanık yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Koyuncu, hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava kapsamında görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Aytuğ Koyuncu ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına avukat Merve Poyraz Özcan, Bahtiyar Güner, Ayla Ülkü ve Gülnihal Abay da katıldı.

Duruşmada savunması sorulan sanık Aytuğ Koyuncu "Site yönetimiyle husumetim olmasından dolayı hakkımda suç isnat ediyorlar, ben hayvan düşmanı bir insan değilim. Site yönetimi illegal bir şekilde yasadışı yaptığı işlerle uğraşamadığı için benimle olan konuları bu taraflara çektiler. Amaçları beni itibarsızlaştırıp asosyalleştirmedir" dedi.

Avukat Merve Poyraz ise "Bugün hayvana şiddet uygulayan yarın kadına şiddet uygulayacaktır. Islah edilmesi söz konusu değildir. Kediye yapılan eylem açıkça işkence ve eziyettir" dedi. Avukat Ayla Ülkü ise "Sanığın bir kediye sevgisiz bir şekilde işkence ettiğine dair görüntüler kapsamında konuşamayan, kendini savunamayan canlıya yönelik yaptığı eylemlerden dolayı üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederiz" diye konuştu.

Avukatların beyanlarının ardından kararını açıklayan hakim, sanık Aytuğ Koyuncu'nun "ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak" suçundan önce 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Cezada indirim uygulayan hakim, sanığın 5 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. - İSTANBUL