- Küçükçekmece'de kaza yaptıkları aracı bırakıp kaçtılar

Hızlı giden otomobil sürücüsü iki araca çarptı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de iddiaya göre süratli giden otomobil, öndeki araca vurduktan sonra İETT otobüsüne çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobil sürücüsü olay yerinen kaçtı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kanarya istikametine giden sürücü kimliği alınamayan 34 EGL 175 plakalı otomobil, aynı yöne giden 34 DM 6786 plakalı Kadir Çoruk'un kullandığı panelvan araca çarptı. Otomobil ardından karşı şeritten gelen Nedim Çelik yönetimindeki 34 BRL 202 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Sürücüler ve otobüsteki yolcular kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle Çelik, otobüsteki yolcuları tahliye ederken, kimliği alınamayan sürücü ile yanındaki yolcu ise kaçtığı ileri sürüldü.

Olay yerine polisi ile tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama meydana geldi. facianın eşiğinden dönülen kazada araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olayı anlatan otobüs sürücüsü Nedim Çelik, "Normal güzergahımızda, tek şerit gidiyoruz. Adam karşıdan geliyor, önündeki araca vuruyor, önündeki araçtan sekip direk bize geliyor. Aşırı hızlıydı, araba havadan geldi. yolcuyu tahliye edene kadar kaçmış, ben önce yolcudan sorumluyum, tahliye ettim, baktım kimse yok. herhangi bir yaralı yok" diye anlattı.