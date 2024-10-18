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Küçükçekmece'de Kaza: Taksiye Çarpan Otomobilde Yaralılar Var

Küçükçekmece'de Kaza: Taksiye Çarpan Otomobilde Yaralılar Var
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İstanbul Küçükçekmece'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, refüje çarpıp bir ticari taksiye çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Küçükçekmece'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önce refüje ardından ticari taksiye çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi 2. Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki 34 DFB 531 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kavşaktaki refüje ardından 34 TKF 53 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazada bir yaya ve taksideki yolcu hafif yaralanırken taksi şoförü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa teslim edildi. Sıkışan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hafif yaralanan yaya ve kadın yolcunun tedavisi ayakta yapılırken caddede kaza sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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