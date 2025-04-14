Küçükçekmece'de Kaza: Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Küçükçekmece'de kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dubalara çarpıp takla attı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce kaldırımdaki dubalara çarptı ardından ise takla attı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki 20 YE 179 plakalı otomobil sürücüsü Eyüp Y. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında kaldırımda bulunan dubalara çarpan sürücü takla attı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekiplerince yolda güvenlik önlemi alındı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçtan yakıt dökülmesi sebebiyle itfaiye ekipleri, yere köpükle müdahale etti. Araç, çekici yardımı ile kaldırılırken trafik normale döndü.