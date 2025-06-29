Küçükçekmece'de Kavga: Kız Kardeşlerini Rahatsız Eden Şahsa Saldırı

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Küçükçekmece'de, tekstil firmasında çalışan kız kardeşlerini rahatsız ettiği iddia edilen bir şahsa bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Olay, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle büyüdü ve araç zarar gördü.

Küçükçekmece'de 3 kişilik bir grup, tekstil firmasında çalışan kız kardeşlerini rahatsız ettiği iddiasıyla bir şahsın aracına saldırdı. Kısa sürede büyüyen kavga, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan Tavukçu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir grup, tekstil firmasında çalışan kız kardeşlerini rahatsız ettiği iddiasıyla bir şahısla konuşmaya gitti. Konuşmaya 3 kişi giden grup, şahsın yanındaki kişilerle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Olay sırasında kızın ağabeyleri, saldırdıkları şahısların aracının lastiklerini keserek, zarar verdi. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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