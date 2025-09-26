Küçükçekmece'de Kargo Yüklü Kamyonet Yangını

İstanbul Küçükçekmece'de kargo yüklü kamyonet alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken aracın yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 18.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı Gümrük Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kargo yüklü 59 AKN 617 plakalı kamyonetin motorunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevler içinde kalan kamyonete müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası araç ve içindeki kargo malzemeleri tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL