Küçükçekmece'de Kargo Yüklü Kamyonet Yangını

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeyken alev alan kargo yüklü kamyonetin yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası araç ve içindeki kargo malzemeleri kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 18.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Halkalı Gümrük Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kargo yüklü 59 AKN 617 plakalı kamyonetin motorunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevler içinde kalan kamyonete müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası araç ve içindeki kargo malzemeleri tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
