Küçükçekmece'de kar yağışı aralıklarla sürüyor - Haberler

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Küçükçekmece'de kar yağışı aralıklarla sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Küçükçekmece'de kar yağışı aralıklarla sürüyor

Küçükçekmece'de kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından kar yağışı İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdürüyor. Küçükçekmece'de zaman zaman etkili olan kar yağışı kimi zaman yayalara ve araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Küçükçekmece, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Haberler

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