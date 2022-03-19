Küçükçekmece'de kar yağışı aralıklarla sürüyor

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından kar yağışı İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdürüyor. Küçükçekmece'de zaman zaman etkili olan kar yağışı kimi zaman yayalara ve araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa