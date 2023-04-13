Küçükçekmece'de, kapsül tabancanın barutu patladı: 1 yaralı

Küçükçekmece'de, bir evde kapsül tabancanın içine konulan barutun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Ev sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, 13.00 sıralarında İnönü Mahallesi Oğuzhan Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, kendilerine ek gelir sağlamak isteyen Ayşe Özcan, oyuncak kapsül tabancaların paketlenmesini yapamaya başladı.

Kapsül tabancaların paketlemesi sırasında barut patladı. Patlama sırasında paketlemeyi yapan 40 yaşındaki Ayşe Özcan yaralandı. Patlamanın etkisiyle evin iki camı da sokağa dağıldı. Patlamanın sesini ve evden yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulanmayan kadının tedavisi sürüyor.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Ardından ev sahibi adam ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - İSTANBUL