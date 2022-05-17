Küçükçekmece'de kamyonet hırsızlığı kamerada - Haberler

Küçükçekmece'de, kimliği belirsiz bir kişi, kapısını zorla açtığı kamyoneti iş yeri önünden çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın 150 bin TL'lik kamyoneti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Mayıs gece saatlerinde Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesindeki bir iş yerinin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs iş yerinin önüne gelerek etrafı gözetledi. Şüpheli etrafı kolaçan ettikten sonra kimsenin olmadığını fark edince park halindeki kamyonetin kapısını zorla açtı. Şüpheli daha sonra aracı çalıştırarak, Sefaköy yönüne ilerlemeye başladı. Olay yerinden uzaklaşan hırsızın o anları güvelik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerine gelen sahibi Abdullah Yerliçay, kamyonetin kapının önünde olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen Yerliçay, 150 bin TL değerindeki kamyonetin çalındığını fark etti.

İş yerinden güvenlik kamerasını alan Abdullah Yerliçay, karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından güvenlik kameralarını incelemeyen ilçe asayiş büro amirliği ekipleri, hırsızın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonunda kamyonet terk edilmiş halde bulundu.

Araçlarının herhangi bir hırsızlık veya terör olayına karışmadan bulunmasını istediklerini anlatan iş yeri sahibi Abdullah Yerliçay, "Aracımız yıllardan beri burada park halinde, gece park halindeyken vatandaşın biri arabanın kapısını zorlayarak, aracı çalıştırıp kaçıp gidiyor. Kameralardan gördük. Emniyete karakola, asayişe bilgilerimizi verdik. Aracımızı gören tüm eş ve dostların emniyet güçlerine bildirmesini istiyoruz. Ayrıca aracımızın herhangi bir suça veya terör örgütü suçuna karışmadan bulunmasını ve suçlunun cezasını verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa