Haberler

Küçükçekmece'de kafede silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Güncelleme:
İstanbul Küçükçekmece'de bir kafede oturan bir adam, kar maskeli bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafeye giren kimliği belirsiz ve kar maskeli silahlı şahıs, kafede biri kadın 2 kişinin oturduğu masaya geldi. Şüpheli, masada oturan adama silahla ateş ettikten sonra kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri kafenin önüne şerit çekerek güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri kafede çalışma yaptı. Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Ankara'da son zamanların en önemli zirvesi başladı
