Küçükçekmece'de Kadını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Yakalandı

Küçükçekmece'de beraber yaşadığı G.E. isimli kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli M.E. yakalandı.

Atakent Mahallesi 221 Sokak'ta bulunan binadaki bir dairede kadın ile erkeğin tartıştıkları ihbarı üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yapılan incelemede M.E'nin G.E'yi bıçakladıktan sonra 34 LPC 052 plakalı araçla kaçtığı, G.E'nin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden G.E'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olay yerinden kaçan M.E. de Eyüpsultan'da yakalandı.

M.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.