Küçükçekmece'de Kadın Silahla Vurularak Ağır Yaralandı

Küçükçekmece'de bir kadın, eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Eşinden ayrılma kararı alan kadın, ablasının yanına gittiği sırada eşiyle tartıştı. Tartışma sırasında eşini tabancayla başından vuran şüpheli kaçtı. Kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Küçükçekmece'de bir kadın, eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, eşinden ayrılma kararı aldığı öğrenilen G.P, Kartaltepe Mahallesi'nde yaşayan ablasının yanına gitti.

Konuşmak için söz konusu adrese gelen şüpheli İ.P. ile eşi G.P arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında eşini tabancayla başından vuran İ.P. kaçtı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan G.P'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.