Küçükçekmece'de İSKİ Tankeri İş Yerine Girdi

Küçükçekmece'de İSKİ'ye ait su tankeri, hidranttan su takviyesi yapıldığı sırada yokuş aşağı kayarak bir binanın altındaki iş yerine girdi. Facianın eşiğinden dönülen kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Küçükçekmece 5. Fatih Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tankerine hidranttan su takviyesi yapıldığı sırada sürücü çay içmek için araçtan ayrıldı. Bu sırada araç bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. Kayan araç, caddede bulunan bir binanın girişindeki iş yerine daldı. Çevredeki vatandaşların hemen haber verdiği tanker sürücüsü büyük şok yaşadı. Kaza yerine kısa sürede itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araç ve iş yerinde büyük hasar meydana geldi.

Kazaya tanık olan Salih Aydın, "Arabanın orada freni boşaldı, geldi buraya girdi. Ben içerisinde şoför var zannettim. Ondan korktum ama içinde yoktu. Allah'tan oraya girdi, yoksa daha büyük olurdu kaza" dedi.

Faciadan dönülen kaza kamerada

Faciadan dönülen kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın hızla kayarak binaya çarptığı görülüyor. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL