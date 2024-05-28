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Küçükçekmece'de İş Yerine Ses Bombası Atıldı: 7 Gözaltı

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Küçükçekmece'de bir iş yerine maskeli ve motosikletli 2 şahıs tarafından ses bombası atılması olayına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. Eylemin sebebi hakkında yapılan çalışmalarda ise şüpheli şahısların iş yerindeki şahıslardan alacağı olduğu ve alacağını temin edemediğinden dolayı aralarında husumet olduğu belirlendi.

Küçükçekmece'de bir iş yerine maskeli ve motosikletli 2 şahıs tarafından ses bombası atılması olayına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. Eylemin sebebi hakkında yapılan çalışmalarda ise şüpheli şahısların iş yerindeki şahıslardan alacağı olduğu ve alacağını temin edemediğinden dolayı aralarında husumet olduğu belirlendi.

Olay, 25 Mayıs saat 20.00 sıralarında İnönü Mahallesi Hakan Caddesi üzerindeki tütün ürünleri satılan bir dükkanda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri belirsiz maskeli ve motosikletli 2 şahıs, dükkanın önünde durmuş şüpheliler, ellerindeki ses bombasını içeri attıktan sonra geldikleri motosiklet ile uzaklaşarak kayıplara karışmıştı. Bombanın patlaması sonrası iş yerinde hasar meydana gelmiş olayda dükkanda bulunan Şafak A. ve F.S. yaralanmıştı. Konuya ilişkin polis ekiplerinin başlattığı çalışmalarda olayda kullanılan motorun sürücüsü M.C.D. ve saldırıyı gerçekleştiren E.Ş. isimli şüpheli 2 şahıs başta olmak üzere eyleme iştirak eden ve şüphelilerle irtibatlı olan toplam 7 şüpheli şahıs Küçükçekmece ve Çekmeköy ilçelerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Eylemin sebebi hakkında yapılan çalışmalarda ise şüpheli şahsın müşteki şahıslardan alacağı olduğu ve alacağını temin edemediğinden dolayı aralarında husumet olduğu belirlendi. Tespiti ve yakalaması yapılan şüpheli şahısların ikamet aramalarında; eylemde kullanılan motosiklet ve kask, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet şarjör, 18 adet fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında, "kasten adam öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tehlikeli madde bulundurma" suçlarından adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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