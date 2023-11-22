Küçükçekmece'de İran'a geçiş anlaşmazlığından kaynaklanan kavga: 2 kişi camdan atladı

Küçükçekmece'de bir binanın 3. katında iki grup arasında çıkan kavga sırasında 2 kişinin camdan atladığı olayın detaylarına ulaşıldı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 şahsın İran'a geçiş yapmak için bir şahısla irtibat kurduğu para konusunda anlaşamayınca da şüphelinin 2 yabancı uyrukluyu da evinde alıkoyması üzerine olayın yaşandığı öğrenildi.

Küçükçekmece'de bir binanın 3. katında iki grup arasında çıkan kavga sırasında 2 kişinin camdan atladığı olayına ilişkin detaylara ulaşıldı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 şahsın İran'a geçiş yapmak için bir şahısla irtibat kurduğu para konusunda anlaşamayınca da şüphelinin 2 yabancı uyrukluyu da evinde alıkoyması üzerine olayın yaşandığı öğrenildi.

Olay dün akşam Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 3. katında bulunan dairede meydana gelmişti. İki yabancı uyruklu şahsın camdan atladığı 1 kişinin yere düşerek hayatını kaybettiği olayın detaylarına ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre 2 yabancı uyruklu şahıs, İran'a geçiş yapmak için bir şahısla anlaştı. Daha sonra anlaştığı kişinin evine giden 2 yabancı uyruklu, para konusunda sorun yaşayınca aralarında tartışma çıktı. şüpheli, para konusunda anlaşamayınca yabancı uyruklu 2 kişiyi evinde alıkoydu. Alıkonulmaları üzerine yabancı uyruklu şahıslardan biri evin camından klima motorunun üzerine atladığı diğerinin de yere düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan polisin olay ile ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL