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Küçükçekmece'de Husumet Yüzünden Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

Küçükçekmece'de Husumet Yüzünden Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı
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Küçükçekmece'de seyir halindeyken husumetlisi tarafından hedef alınan bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Olayda, halı sahadan dönen 19 yaşındaki Muhammet M. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de seyir halindeyken husumetlisini gören şahıslar kurşun yağdırdı. Saldırı sırasında halı sahadan dönen 19 yaşındaki genç vurularak ağır yaralandı.

Olay Küçükçekmece Bağlar caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 10 gün önce aralarında sorun yaşadıkları ve ayağından yaraladıkları şahsı cadde üzerinde gören saldırganlar, şahsı vurmak için kurşun yağdırdı. Ancak bu sırada halı sahadan evine arkadaşlarının aracıyla dönen 19 yaşındaki Muhammet M. araç içerisinde vuruldu. Bu sırada Muhammet M.'nin vurulduğunu gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları talihsiz genci hastaneye kaldırdı. Ağır yaralan Muhammet M. Kaldırıldığı hastane de tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"10 gün önce oldu o çocuklardan birisini vurdular burada"

Olay anını gören esnaf Tahir Yeniay, "Dükkanın önünde oturuyorduk. Silah seslerini duyduk. Ateş edilen gençler köşede dururken, husumetlileri geliyor ateş edip kaçıyor. O sırada yoldan geçen olayla alakası olmayan birisi vuruluyor. 10 gün önce oldu o çocuklardan birisini vurdular burada. Biz müdahale ettik çocuk hastaneye gitti taburcu oldu. Yine husumetlileri araçlar ateş edip gittiler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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