Küçükçekmece'de Hızlı Giden Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı

İstanbul Küçükçekmece'de sokak ortasında hızlı gittiği ileri sürülen otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Alakarga Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde hızlı giden İshak Ç. idaresindeki otomobil, park halindeki 34 USC 23 plakalı minibüse ardından diğer 3 araca çarptı. Otomobil sürücüsü İshak Ç, ile aynı araçta bulunan Abdullah A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada toplamda 5 araç, hasar gördü. Hasar alan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı. - İSTANBUL