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Küçükçekmece'de Hırsızlık Şoku: 750 Bin Liralık Kabanlar Çalındı

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Küçükçekmece'de alıcı gibi davranan hırsızlar, giyim firmasından 750 bin lira değerinde kadın kabanı 'Parasını birazdan vereceğiz' diyerek dolandırdı. 5 şüpheli kısa sürede yakalandı.

Küçükçekmece'de alıcı kılığındaki hırsızlar yaklaşık 750 bin lira değerindeki kadın kabanını, "Parasını birazdan vereceğiz" diyerek çaldı. 5 şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay, Küçükçekmece'de 6 Şubat günü meydana geldi. Bir giyim firmasının yetkililerini arayan hırsızlar, 750 bin lira değerinde 4 koli kadın kabanı siparişi verdi. Ardından ürünleri Küçükçekmece'de teslim alan şahıslar "Parasını birazdan vereceğiz" diyerek ortadan kayboldu. Firma yetkilileri bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayarak polise şikayette bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. M.G. (62), G.H. (25), B.S. (24), B.S. (22) ve Ö.D. (46) isimli şüpheliler 2 koli kabanla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen ve 15 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen O.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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