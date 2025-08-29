Küçükçekmece'de Güzellik Salonlarına Operasyon: 18 Gözaltı

Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda 14 güzellik salonunda nitelikli dolandırıcılık ve diğer suçlardan 18 kişi gözaltına alındı. Aramalar sırasında bazı iş yerlerine sağlık kanununa muhalefet suçlamasıyla işlem yapıldı.

Küçükçekmece'de 14 güzellik salonuna düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de faaliyet gösteren 14 güzellik salonunda 'nitelikli dolandırıcılık', 'açığa imzanın kötüye kullanılması' ve 'bedelsiz senedi kullanma' suçlarının işlendiğinin tespiti üzerine dün akşam operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iş yerleri didik didik arandı. Arama yapılan 14 iş yerinin 3'üne 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı. İş yeri sahipleri ile hanutçuluk faaliyeti gösterdiği tespit edilen 18 şüpheli ies gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
