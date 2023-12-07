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Küçükçekmece'de güzellik merkezine saldıran şahsa meydan dayağı

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Küçükçekmece'de bulunan bir AVM içindeki güzellik merkezine saldıran ve kadınları taciz eden şahıs, esnaf tarafından darp edildi. Olay anları güvenlik kameraları ve cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Küçükçekmece'de güzellik merkezine sopa ile saldıran şahsa meydan dayağı kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, AVM içinde bulunan güzellik merkezinin camlarını kırıp kadınları taciz ettiği ileri sürülen şahsı esnaf darp etti. Meydan dayağı atılan erkek şahsı polis gözaltına alırken, iş yerine saldırma ve darp anları kameralara yansıdı.

Olay, dün Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan bir AVM'de gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Salı günü kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs, güzellik merkezine gelerek fiyatlar hakkında bilgi aldı. Çarşamba günü tekrar gelen şahıs güzellik merkezinin camlarını kırarak çalışan kadınları taciz ettiği ileri sürüldü. Çalışanların yardım istediği esnaf, şahsı darp etmeye başladı. Tekmelerle darp edilen erkek şahıs, güvenlik görevlileri tarafından AVM'den çıkarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. İş yeri çalışanları ise şüpheliden şikayetçi oldu. Karakolda ifadesi alınan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan adamın iş yerine sopa ile saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, darp edildiği anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece Saldırı Güvenlik Gözaltı 3. Sayfa Güncel Haberler

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