Küçükçekmece'de Güvercin Besleyen Kişi Kurşun Yağmuruna Tutularak Öldürüldü

Küçükçekmece'de boş arazide güvercin beslerken kurşun yağmuruna tutulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında kimliği belirsiz, yüzleri maskeli iki şahıs boş arazi de güvercin besleyen İsmail Geleç'e ateş etmişti. Defalarca ateş eden şüpheliler, geldikleri araca geri binerek olay yerinden kaçmıştı. Geleç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - İSTANBUL