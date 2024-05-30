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Küçükçekmece'de Güvercin Besleyen Kişi Kurşun Yağmuruna Tutularak Öldürüldü

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Küçükçekmece'de boş arazide güvercin beslerken kurşun yağmuruna tutulan bir kişi hayatını kaybetti. İsmail Geleç'e ateş eden şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Küçükçekmece'de boş arazide güvercin beslerken kurşun yağmuruna tutulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında kimliği belirsiz, yüzleri maskeli iki şahıs boş arazi de güvercin besleyen İsmail Geleç'e ateş etmişti. Defalarca ateş eden şüpheliler, geldikleri araca geri binerek olay yerinden kaçmıştı. Geleç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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