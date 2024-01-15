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Küçükçekmece'de Gençlere Silahlı Saldırı

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Küçükçekmece'de yoldan geçen 2 genç, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan gençlerden biri iş yerine sığındı.

Küçükçekmece'de, yoldan geçen 2 genç kimliği henüz bilinmeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan gençlerden birinin iş yerine sığındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Ocak Cuma günü saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yolda yürüyen Diyar Ö. ve Ümran U. isimli iki genç, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda iki genç de ayağından yaralandı. Saldırgan veya saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar yol üstündeki bir iş yerine sığındı. İş yeri çalışanın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı iki genci hastaneye kaldırdı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ayaklarından yaralanan iki genç hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken gençlerden birinin iş yerine sığındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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