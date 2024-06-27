Küçükçekmece'de Genç Silahlı Saldırıya Uğradı

Küçükçekmece'de sokakta yürüyen genç, sabah saatlerinde kimliği belirsiz 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde pazara gitmeye çalışan Ahmet Arslan silahlı saldırganların hedefi oldu. Araçla gelen kimliği belirsiz 3 kişiden ikisi gence silahla ateş etti. Arslan, vücudunun çeşitli yerlerinde aldığı 4 mermiyle ağır yaralanırken, saldırganlar geldikleri araçla kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis sokağı şeritle kapatırken sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. 24 yaşında olduğu öğrenilen Ahmet Arslan'ın tedavisi sürüyor. Olay yerinde delil incelemesi yapan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL