Küçükçekmece'de Genç Gasp Edildi

Küçükçekmece'de sokakta yalnız yürüyen bir genç, saldırısına uğradığı grup tarafından telefonu gasp edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolda yürürken bir grubun saldırısına uğrayıp telefonu gasp edilen genç kamerada

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, sokakta yalnız yürüyen bir genç, saldırısına uğradığı grup tarafından telefonu gasp edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Kasım Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta yalnız yürüyen yabancı uyruklu kişi, bir grubun saldırısına uğradı. Gruba karşı koymaya çalışan genç bir süre direndi ancak başarılı olamadı. Gencin telefonu şahıslar tarafından da gasp edildi. Saldırganlar, darp ettikleri genci daha sonra bırakarak olay yerinden kaçtı.

Gencin gasp edilip, darp edildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.