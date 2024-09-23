Küçükçekmece'de Gasp Girişiminde Bulunan Şüpheli Serbest Bırakıldı

Küçükçekmece'de sokak ortasında gasp girişiminde bulunan şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı

Serbest bırakılan şahıs ertesi gün uyuşturucu etkisindeyken görüntülendi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir ay önce iki şüpheli gündüz vakti yabancı uyruklu bir kişiyi sokak ortasında darp ederek gasp girişiminde bulunmuştu. Suç makinesi olduğu öğrenilen B.K. ve Y.D. isimli şüpheliler yakalandı ancak iki şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan yeni serbest bırakılan Y.D. isimli şüphelinin uyuşturucu etkisindeki halleri bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, bir ay önce Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, B.K. ve Y.D. isimli iki şüpheli yolda yürüyen yabancı uyruklu bir kişinin önünü kesti. Yolunu kestikleri kişiden para isteyen iki şüpheli olumsuz yanıt aldı. Ardından iki şüpheli yolunu kestikleri kişinin kollarına girerek yolda sürükleyerek darp etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenmişti. Görüntülerde, iki şüphelinin koluna girdikleri kişiyi dakikalarca darp ettiği ve yabancı uyruklu şahsın çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldığı anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine şüpheliler olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri bir aylık çalışma sonucu şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

"Suç makinesi 2 şüpheli de adli kontrol ile serbest bırakıldı"

Şüphelilerin kimliği polisin çalışmasıyla kimliği tespit edilirken, iki şahsında çok sayıda suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Kimliği Belirlenen B.K. isimli şüphelinin, gasp, evden hırsızlık, hırsızlık ve uyuşturucudan toplamda 4, Y.D. isimli şüphelinin ise uyuşturucu, kapkaç, hırsızlık ve gasptan 4 ayrı suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili bir aylık çalışma yapan polis ekipleri, gasp girişiminde bulunan 2 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemede Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.