Küçükçekmece'de fırtına ağacı devirdi - Haberler

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Küçükçekmece'de fırtına ağacı devirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Küçükçekmece'de fırtına ağacı devirdi Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinin uyarısının ardından Küçükçekmece'de gece saatlerinde etkili olan fırtına ağacı devirdi.

Küçükçekmece'de fırtına ağacı devirdi

İSTANBUL - Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinin uyarısının ardından Küçükçekmece'de gece saatlerinde etkili olan fırtına ağacı devirdi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinin uyarısının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinde yağmur ile birlikte fırtına etkili olmuştu. Şiddetli rüzgar nedeniyle Küçükçekmece Menekşe Deresi'nin kenarındaki bir ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, devrilen ağacı kaldırdı. İlçede rüzgar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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