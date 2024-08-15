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Küçükçekmece'de Eşini Sokak Ortasında Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Küçükçekmece'de eşini sokak ortasında boynundan bıçaklayarak ölümüne neden olan Gökhan Akkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de eşini sokak ortasında boynundan bıçaklayarak ölümüne neden olan Gökhan Akkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de 14 Ağustos günü saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelmiş, edinilen bilgiye göre, Gökhan Akkaya (27) kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi Öznur Akkaya (23) ile sokak ortasında tartışmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şahıs, daha sonra eşini boynundan ve çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçmaya başlamış, olayı gören vatandaşlar, şüpheliyi yakalayarak darp etmiş, ihbar üzerine ambulans ve çok sayıda polis ekipleri sevk edilmişti. Hastaneye kaldırılan Öznur Akkaya ise, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Şüpheli adliyeye sevk edildi

Polis ekiplerince gözaltına alınan Akkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece 3-sayfa Olay 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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