Küçükçekmece'de eşini silahla vuran zanlı yakalandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak ağır yaralayan İmdat P. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 12.43 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesindeki 2 katlı bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan iki çocuk annesi Gamze P., Küçükçekmece'deki ablasının evine geldi. Baldızı G.Y.'nin işe gitmesini fırsat bilen koca İmdat P. ise, evden giden eşinin yanına geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışmanın ardından İmdat P., yanındaki silahla eşi Gamze P.'yi kafasından vurdu. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki çocuk annesi kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı Gamze P.'nin hayati tehlikesi devam ederken İmdat P. akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şüpheli İmdat P.'nin 'kasten yaralama' suçundan kaydının olduğu da öğrenildi.