Küçükçekmece'de düğünde davul çalan davulcuya motosiklet çarpıştı
Küçükçekmece'de düğün konvoyunda davul çalan bir davulcuya motosiklet çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazanın ardından davulcunun hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Küçükçekmece'de düğünde davul çalan davulcuya motosiklet çarpıştı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde düğün konvoyunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede düğün salonu önüne gelen konvoy, davullar eşliğinde eğlenmeye başladı. Bu sırada motosikletin önünü kaldırarak davulcuya yanaşmak isteyen sürücü, kontrolü kaybetti. Motosiklet birden davulcuya çarparak savruldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yaşanan ilginç kazanın ardından hastaneye kaldırılan davulcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL