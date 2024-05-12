Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece'de düğün konvoyu yapan sürücülere ceza yağdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de düğün konvoyu yaparak E5 karayolunu trafiğe kapatan sürücülere toplam 30 bin 131 TL ceza kesildi.

Küçükçekmece'de düğün konvoyu yaparak E5 karayolunu trafiğe kapatan sürücülere ceza yağdı. Trafiği engelleyen 4 sürücüye toplam 30 bin 131 TL ceza kesildi.

Küçükçekmece E5 Karayolu'nda düğün konvoyu yaparak yolu trafiğe kapatan sürücüler, sosyal medyada tepki gördü. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, konvoyda yer alan sürücüleri tespit etti. Ö.S, F.Ş. MCE ve YK isimli sürücüler polis ekiplerince yakalandı.

Sürücülere trafiğe engel olmak, saygısızca araç kullanmak, yetkisiz çakar siren tertibatı bulundurmak, plakada değişiklik yapmak maddelerinden toplam 30 bin 131 TL ceza kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece 3.Sayfa Güncel Haberler

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title