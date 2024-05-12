Küçükçekmece'de düğün konvoyu yapan sürücülere ceza yağdı

Küçükçekmece'de düğün konvoyu yaparak E5 karayolunu trafiğe kapatan sürücülere ceza yağdı. Trafiği engelleyen 4 sürücüye toplam 30 bin 131 TL ceza kesildi.

Küçükçekmece E5 Karayolu'nda düğün konvoyu yaparak yolu trafiğe kapatan sürücüler, sosyal medyada tepki gördü. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, konvoyda yer alan sürücüleri tespit etti. Ö.S, F.Ş. MCE ve YK isimli sürücüler polis ekiplerince yakalandı.

Sürücülere trafiğe engel olmak, saygısızca araç kullanmak, yetkisiz çakar siren tertibatı bulundurmak, plakada değişiklik yapmak maddelerinden toplam 30 bin 131 TL ceza kesildi. - İSTANBUL