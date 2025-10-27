Küçükçekmece’de Düğün Kavgası Kameralara Yansıdı
Küçükçekmece'de bir düğünde iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay, düğün salonunda yaşanırken, polis ekipleri olaya müdahale etti.
Küçükçekmece'de iki aile arasında düğünde çıkan kavga cep telefonu ile görüntülendi.
Olay, dün İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre düğün salonunda iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbede salonun dışına taşarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri tarafları sakinleştirdi. - İSTANBUL
