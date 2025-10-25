Haberler

Küçükçekmece'de Dondurma Fabrikasının İstinat Duvarı Sağanak Yağışla Çökme Tehlikesi Geçirdi

Küçükçekmece'de Dondurma Fabrikasının İstinat Duvarı Sağanak Yağışla Çökme Tehlikesi Geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece'de etkili olan sağanak yağış sonrası bir dondurma fabrikasının istinat duvarı çöktü. Olayda 3 kamyonette maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmaması olası bir faciayı önledi.

Küçükçekmece'de etkili olan sağanak yağışın ardından bir dondurma fabrikasının istinat duvarı çöktü. Olay yerinde herhangi vatandaşın bulunmaması olası bir faciayı önlerken, 3 kamyonette maddi hasar oluştu.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Hürriyet meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağışın ardından cadde üzerinde biriken yağmur suları duvarı aşarak bir dondurma fabrikasının bahçesine aktı. Yağış nedeniyle yumuşayan toprak sonrası ise istinat duvarı fabrikaya ait 3 kamyonetin üzerine devrildi. Araçlarda ve bahçe duvarında maddi hasar meydana gelirken, o esnada herhangi vatandaşın olay yerine bulunmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var

Sağlık sorunları yaşayan İlber Ortaylı'dan haber var
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.