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Küçükçekmece'de Diyafon Hırsızlığı: Güvenlik Kamerasında Anbean Yakalandılar

Küçükçekmece'de Diyafon Hırsızlığı: Güvenlik Kamerasında Anbean Yakalandılar
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İstanbul Küçükçekmece'de kimliği belirsiz üç şahıs, bir apartmanın diyafonlarını saniyeler içinde söküp çantalarına koyarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul Küçükçekmece'de kimliği belirsiz 3 şahıs bir apartmanın dış kapı diyafonlarını saniyeler içinde söküp götürdü. Şahısların çaldıkları diyafonları çantalarına atarak uzaklaştığı o anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 3 şahıs sokak üzerindeki bir apartmanın önüne geldi. Şüphelilerden 2'si etrafı kontrol ederken, diğer şahıs ise apartmanın A ve B blok girişinde bulunan diyafonu saniyeler içinde söküp çıkardı. Çaldıkları diyafonları getirdikleri çantaya koyan şahıslar kayıplara karıştı. Durumu fark eden vatandaşlar, karakola giderek şikayetçi oldu. Şüphelilerin apartmanın karşısındaki başka bir binanın da diyafonlarını çaldıkları iddia edilirken, şahısların çaldıkları diyafonları çantalarına atarak uzaklaştığı o anlar ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"Apartmanın A ve B blok girişlerine gelip diyafonları sökmüş"

Konu ile ilgili konuşan apartman yöneticisi Emre Bulakbasar, "Olay sabah saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. 3 tane yüzü maskeli ve kafalarında şapka olan şahıs, tanınmamak için sağa sola bakarak gelmişler. Kapı girişlerinde etrafı keşfedip iki tanesi kaldırımda oturmuş. 1'i merdivenleri çıkıp geri inmiş. 7-8 dakikalık keşiften sonra iki şahıs dışarıda bekliyor. Şahıslardan bir tanesi apartmanın A ve B blok girişlerine gelip diyafonları söküyor. Montunun arasına koyup dışarı çıkıyorlar. Daha sonra çantalarına koyup devam ediyorlar. Diğer ikisi ise hep etrafı gözlüyor. Kamera açılarına bakıyorlar. Bu tip parçaları çalıp ikinci el parçacılara satıp maddiyata çevirmek istiyorlardır. Olay sonrası ilk işimiz polise gitmek oldu. Onlar da gelip kamera kayıtlarını izleyecekler. Biz yönetim olarak zararı karşılayacağız. Şahısların yakalanmasını istiyoruz. Cezası neyse verilsin. Başka yerde de yapmışlar hatta bu civarlarda bir binanın daha bu tip eşyalarını çalmışlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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