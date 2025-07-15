Küçükçekmece'de Derneğe Silahlı Saldırı

Küçükçekmece'de Derneğe Silahlı Saldırı
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Küçükçekmece'de Bitlis Şetek Ortakapı Köyü Derneği'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Derneğe çok sayıda mermi isabet etti, ancak olayda can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri saldırganları tespit etmek için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de bulunan Bitlis Şetek Ortakapı Köyü Derneği'ne silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Çaykuşu Sokağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bitlis Şetek Ortakapı Köyü Derneği önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler derneği kurşun yağmuruna tuttu. Derneğe bir çok mermi isabet ederken şahıs ya da şahıslar olay yerinden kaçtı. Derneğin boş olması muhtemel can kaybını önledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak şahıs ya da şahısları bulmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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