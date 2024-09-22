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Küçükçekmece'de Derbi Kutlaması Kavga ile Sonlandı

Küçükçekmece'de Derbi Kutlaması Kavga ile Sonlandı
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Küçükçekmece'de galibiyeti kutlayan Galatasaraylı taraftarlar ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında kavga çıktı. Olay, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Küçükçekmece'de derbi maçı sonrası trafikte galibiyeti kutlayan Galatasaraylı taraftarlarla Fenerbahçeli taraftarlar arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Yarımburgaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Küçükçekmece'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası galibiyeti kutlamak için arabada Galatasaray marşı açan kişilerle Fenerbahçe taraftarı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası iki tarafında araçlardan inmesiyle tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yoldan geçen sürücüler, kavgayı ayırmak için müdahale etmeye çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Cep Telefonu Küçükçekmece Galatasaray Fenerbahçe Güvenlik 3-sayfa Kavga Spor

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