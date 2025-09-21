Küçükçekmece'de Depo Yangını: Büyük Hasar Meydana Geldi

İstanbul Küçükçekmece'de 10 katlı binanın girişinde bulunan market deposunda, depo önündeki tahta parçalarının tutuşması ile çıkan yangında büyük hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi üzerindeki 10 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katındaki deponun önünde bulunan tahta parçaları bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler binanın 3. kat dış yüzeyine kadar çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın dış yüzeyinde ve depoda maddi zarar oluştu.

Yangının ilk anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL