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Küçükçekmece'de Çöken Binada İETT Otobüsü Hasar Aldı

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Küçükçekmece'de meydana gelen 3 katlı bina çökmesi sırasında bir İETT otobüsü hasar gördü. Otobüsün ön camında kırıklar meydana geldi. Kurtarma çalışmaları devam ederken, otobüs olay yerinden uzaklaştırıldı.

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesi esnasında bir İETT otobüsü hasar aldı.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmüştü. Binanın çökmesi esnasında olay yerinde bulunan bir İETT otobüsü hasar aldı. Otobüsün ön camında kırıklar meydana geldi. Çöken binada kurtarma çalışmaları devam ederken, otobüs olay yerinden uzaklaştırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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